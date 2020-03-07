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Кыргызстанцы, выехавшие в Казахстан по ID-картам, могут спокойно вернуться

Граждане Кыргызстана, которые пребывают на территории Казахстана, могут беспрепятственно выехать по ID-картам. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, 5 марта 2020 года от Министерства иностранных дел Казахстана получена информация о приостановлении с 8 марта 2020 года пересечения госграницы РК для кыргызстанцев по ID-картам, свидетельству о рождении для детей, не достигших возраста 16 лет, со справкой-вкладышем (с фотографией) с указанием принадлежности к гражданству КР. Решение казахстанской стороны является временным и будет действовать до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Те, кто уже находится в Казахстане, по ID-картам могут спокойно выехать из РК, в том числе после 8 марта 2020 года.

«Граждане КР, следующие транзитом через территорию Казахстана из России и других стран в Кыргызстан, также смогут пересечь границу по внутренним паспортам (ID-карта). Особо отмечаем, что пересечение границы Казахстана для въезда и пребывания будет возможно по общегражданским (заграничным) паспортам. Поэтому мы призываем граждан оформлять их для поездок», — заключили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145800/
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