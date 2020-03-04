Депутат предлагает выплатить компенсацию детям, зараженным ВИЧ по вине медиков

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают законопроект «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызстане».

Документ предлагает выплату компенсации детям, которые заразились вирусом по вине медицинских работников.

По словам нардепа Дастана Бекешева, поправки в закон предполагают выплату компенсации по 100 тысяч сомов. Однако правительство намерено выделять только по 50 тысяч.

«С 2005 по 2019 год были случаи, когда по вине врачей дети заражались ВИЧ/СПИДом. Всего на сегодняшний день пострадал 381 ребенок. Из них больше 70 человек умерли. Государство должно выплатить им компенсацию», — сказал Дастан Бекешев.

Замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев отметил, что государство не может покрыть все расходы на больных ВИЧ/СПИДом. На февраль 2018 года зарегистрировано 9 тысяч 218 больных, из которых 683 — дети. В большинстве случаев заражение произошло половым путем — 66 процентов, на втором месте потребители наркотиков.