10:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Предвыборные обещания «Онугуу-Прогресса». Не выполнили и десятой части

Одна из самых амбициозных предвыборных платформ была у партии «Онугуу-Прогресс». Еще в 2015 году эксперты отметили, что она больше напоминала рекламный проспект с кричащими слоганами, чем алгоритм реальных действий.

Видимо, поэтому партия не смогла исполнить и десятой части обещанного.

Что партия не исполнила:

— Бюджет Бишкека в два раза так и не вырос. Депутаты столичного кенеша, изучив доходную часть бюджета города, — а это 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов — сомневаются, что мэрия сможет исполнить его.

— Большинство безработных не трудоустроены. По итогам января — марта 2019 года в Кыргызстане официально зарегистрировали 74,9 тысячи безработных. В 2015-м их было даже меньше — 56 тысяч человек.

— ГАО «Калк-Казына» не создано. Эта структура, по замыслу функционеров партии, должна была отвечать за реализацию инвестиционной политики государства, то есть аккумулировать все разрозненные активы государства в энергетике, горнорудной и аграрной сферах, включая аэропорты и железные дороги.

Отметим, что в республике создали агентство по продвижению и защите инвестиций. Оно занимается реализацией государственной политики в этой области. Подотчетно премьер-министру.


— Сельские учителя так и не стали получать $400.

— 61 предприятие не создано и 10 тысяч человек работу не получили.

— Не появились социальные продуктовые магазины.

— Остались на бумаге малые ГЭС вместе с альтернативными источниками солнечной и ветровой энергии.

— Жители Ноокатского района Ошской области не дождались машинно-тракторной станции.

Из выполненного:

— МТС открылась в Аксыйском районе.

— Реализован проект «Балапан». Он предусматривает единовременное пособие при рождении ребенка — «балага суйунчу».

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет — «балага жолок».

Читайте по теме
Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан»

— Ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет — «уй-булого комок».

— Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, — «социальное пособие».

Их размеры ежегодно устанавливает правительство, исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного минимума.

— В айыльном округе Доорот-Коргон построили больницу.

Всего партия «Онугуу-Прогресс» в 2015 году дала 134 обещания, а исполнили 4,48 процента.

Мнение экспертов

Политолог Наргиза Мураталиева считает, что такой низкий КПД у партий, в частности у «Онугуу-Прогресса» обусловлен их трансформацией в инструмент прохождения в парламент. «Они плохо выполняют свои функции представительства социальных интересов и выработки программных установок», — подчеркнула аналитик.

С ней согласен и эксперт Игорь Шестаков. Он отметил, что за годы работы все партии в Жогорку Кенеше себя дискредитировали, а депутаты превратили парламент в ЗАО, когда партийные боссы вкладывают деньги, а потом из ресурсов страны пытаются получить дивиденды.

Неудивительно, что программы пишут на один день и пестрят популистскими заявлениями, как «жалованье сельского учителя будет через год $400».

Игорь Шестаков

Окончание следует.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144779/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Будем, сможем, построим, добьемся, победим. Что будут обещать партии избирателям
В политике Кыргызстана должно быть больше молодежи
Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях
Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан»
Кыргызстанцы считают, что в политике должно быть больше женщин
Только 8 процентов кыргызстанцев знают, как обратиться к Жогорку Кенешу
Мы потрудились эффективно. Лидер «Республики — Ата Журт» оценил работу партии
Предвыборные обещания партии «Республика — Ата Журт». Чего мы так и не дождались
Большинство кыргызстанцев не знают, какие законы принимает парламент
Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Популярные новости
День сурка премьер-министра Абылгазиева День сурка премьер-министра Абылгазиева
Директором государственного учреждения &laquo;Унаа&raquo; стал экс-глава Госфиннадзора Директором государственного учреждения «Унаа» стал экс-глава Госфиннадзора
Мы&nbsp;партию создавали в&nbsp;спешке. Лидер фракции &laquo;Кыргызстан&raquo; о&nbsp;розданных обещаниях Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях
Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия &laquo;Кыргызстан&raquo; Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан»
Бизнес
Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; без комиссии? Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
27 февраля, четверг
10:04
Два тела обнаружили в Чуйской области Два тела обнаружили в Чуйской области
10:00
Предвыборные обещания «Онугуу-Прогресса». Не выполнили и десятой части
09:55
Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
09:45
Ирина Карамушкина требует созвать консилиум: беспокоит здоровье Атамбаева
09:39
Освобожден от должности полпред президента в Конституционной палате