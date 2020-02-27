Предвыборные обещания «Онугуу-Прогресса». Не выполнили и десятой части

Одна из самых амбициозных предвыборных платформ была у партии «Онугуу-Прогресс». Еще в 2015 году эксперты отметили, что она больше напоминала рекламный проспект с кричащими слоганами, чем алгоритм реальных действий.

Видимо, поэтому партия не смогла исполнить и десятой части обещанного.

Что партия не исполнила:

— Бюджет Бишкека в два раза так и не вырос. Депутаты столичного кенеша, изучив доходную часть бюджета города, — а это 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов — сомневаются, что мэрия сможет исполнить его.

— Большинство безработных не трудоустроены. По итогам января — марта 2019 года в Кыргызстане официально зарегистрировали 74,9 тысячи безработных. В 2015-м их было даже меньше — 56 тысяч человек.

— ГАО «Калк-Казына» не создано. Эта структура, по замыслу функционеров партии, должна была отвечать за реализацию инвестиционной политики государства, то есть аккумулировать все разрозненные активы государства в энергетике, горнорудной и аграрной сферах, включая аэропорты и железные дороги.

Отметим, что в республике создали агентство по продвижению и защите инвестиций. Оно занимается реализацией государственной политики в этой области. Подотчетно премьер-министру.





— Сельские учителя так и не стали получать $400.

— 61 предприятие не создано и 10 тысяч человек работу не получили.

— Не появились социальные продуктовые магазины.

— Остались на бумаге малые ГЭС вместе с альтернативными источниками солнечной и ветровой энергии.

— Жители Ноокатского района Ошской области не дождались машинно-тракторной станции.

Из выполненного:

— МТС открылась в Аксыйском районе.

— Реализован проект «Балапан». Он предусматривает единовременное пособие при рождении ребенка — «балага суйунчу».

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет — «балага жолок».

— Ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет — «уй-булого комок».

— Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, — «социальное пособие».

Их размеры ежегодно устанавливает правительство, исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного минимума.

— В айыльном округе Доорот-Коргон построили больницу.

Всего партия «Онугуу-Прогресс» в 2015 году дала 134 обещания, а исполнили 4,48 процента.

Мнение экспертов

Политолог Наргиза Мураталиева считает, что такой низкий КПД у партий, в частности у «Онугуу-Прогресса» обусловлен их трансформацией в инструмент прохождения в парламент. «Они плохо выполняют свои функции представительства социальных интересов и выработки программных установок», — подчеркнула аналитик.

С ней согласен и эксперт Игорь Шестаков. Он отметил, что за годы работы все партии в Жогорку Кенеше себя дискредитировали, а депутаты превратили парламент в ЗАО, когда партийные боссы вкладывают деньги, а потом из ресурсов страны пытаются получить дивиденды.

Неудивительно, что программы пишут на один день и пестрят популистскими заявлениями, как «жалованье сельского учителя будет через год $400». Игорь Шестаков

Окончание следует.