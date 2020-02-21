Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если будете получать и $5 тысяч

В Жогорку Кенеше проходят общественные слушания по поправкам в Кодекс о проступках.

Депутат Аида Исмаилова предлагает ужесточить наказание за нападение на врачей и учителей. Либо штрафовать по I категории, а это от 200 до 800 расчетных показателей, либо лишать свободы сроком от шести месяцев до года.

Ее коллега Евгения Строкова поддержала инициативу, но добавила: что ни врач, ни учитель не должен терпеть оскорбления и побои, даже если их зарплата составит $5 тысяч. «А то вы так говорите: почему мы должны это терпеть за какие-то 16 тысяч сомов? Вы и за $5 тысяч не должны терпеть. Откуда такое к себе самим отношение унизительное?» — заявила Евгения Строкова.

Другие участники отметили: на сегодня в Кыргызстане 55 тысяч медработников. Они оказывают помощь, а их бьют. Врачи настаивают на отдельной статье в Кодексе о проступках, защищающей их.

Но чиновники из МВД не согласны: зачем такая узкая специализация? «Есть же Кодекс о проступках, Уголовный кодекс, там есть все статьи, в частности о причинении вреда здоровью. Милиция принимает все заявления. Нет разницы, кто потерпевший по профессии — врач ли, сантехник, мы реагируем», — подчеркнули представители МВД.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев отметил: врачи часто не обращаются в милицию. Все это превращается в волокиту, и потерпевший медик отзывает заявление. До суда дела так и не доходят. «Вот тут штрафы предлагают 10 тысяч, 80 тысяч, но тут важно помнить — докторов обижает кто? Правильно. Какая-нибудь социально уязвленная личность. Денег у такого нет. Только агрессию лишнюю вызовем», — считает чиновник.

По мнению Евгении Строковой, жалость здесь неуместна.

С начала года в Кыргызстане произошло несколько нападений на медиков. В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. В конце января в родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. В селе Жаны-Жер Сокулукского района бывший глава Центра общей врачебной практики напал на семейного врача.

В Городской детской клинической больнице произошло два инцидента. Пациентка накинулась на врача за то, что она отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. До этого в социальных сетях появилось видео, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.