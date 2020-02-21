18:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если будете получать и $5 тысяч

В Жогорку Кенеше проходят общественные слушания по поправкам в Кодекс о проступках.

Депутат Аида Исмаилова предлагает ужесточить наказание за нападение на врачей и учителей. Либо штрафовать по I категории, а это от 200 до 800 расчетных показателей, либо лишать свободы сроком от шести месяцев до года.

Ее коллега Евгения Строкова поддержала инициативу, но добавила: что ни врач, ни учитель не должен терпеть оскорбления и побои, даже если их зарплата составит $5 тысяч. «А то вы так говорите: почему мы должны это терпеть за какие-то 16 тысяч сомов? Вы и за $5 тысяч не должны терпеть. Откуда такое к себе самим отношение унизительное?» — заявила Евгения Строкова.

Другие участники отметили: на сегодня в Кыргызстане 55 тысяч медработников. Они оказывают помощь, а их бьют. Врачи настаивают на отдельной статье в Кодексе о проступках, защищающей их.

Но чиновники из МВД не согласны: зачем такая узкая специализация? «Есть же Кодекс о проступках, Уголовный кодекс, там есть все статьи, в частности о причинении вреда здоровью. Милиция принимает все заявления. Нет разницы, кто потерпевший по профессии — врач ли, сантехник, мы реагируем», — подчеркнули представители МВД.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев отметил: врачи часто не обращаются в милицию. Все это превращается в волокиту, и потерпевший медик отзывает заявление. До суда дела так и не доходят. «Вот тут штрафы предлагают 10 тысяч, 80 тысяч, но тут важно помнить — докторов обижает кто? Правильно. Какая-нибудь социально уязвленная личность. Денег у такого нет. Только агрессию лишнюю вызовем», — считает чиновник.

По мнению Евгении Строковой, жалость здесь неуместна. 

С начала года в Кыргызстане произошло несколько нападений на медиков. В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. В конце января в родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. В селе Жаны-Жер Сокулукского района бывший глава Центра общей врачебной практики напал на семейного врача.

В Городской детской клинической больнице произошло два инцидента. Пациентка накинулась на врача за то, что она отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. До этого в социальных сетях появилось видео, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144408/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Ужесточить наказание за нападение на врачей и соцработников предлагает депутат
В Бишкеке водитель авто накинулся на милиционера. Его разыскивают
В кара-балтинской поликлинике пациентка разбила стекло в двери кабинета врача
Читатели 24.kg поддерживают высокие штрафы за нападения на врачей
Нападение на врача в Жаны-Жере. Начато досудебное производство
Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на врача
Нападение на врача. Пострадавшему в детской больнице медику угрожают
Нападение на детского врача. Пациентка тоже обратилась в милицию с заявлением
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Протестные настроения и&nbsp;выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Генпрокуратура ответила депутату по&nbsp;поводу имущества Райымбека Матраимова Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
21 февраля, пятница
17:49
Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если будете получать и $5 тысяч Депутат врачам: не позволяйте себя оскорблять, если буд...
17:46
Счетной палате нужно запретить проверки бизнеса по запросам правоохранителей
17:27
В Лебединовке насмерть сбили пенсионерку
17:25
Водитель маршрутки выехал на встречку. У него долг по штрафам — 5,5 тысячи сомов
17:24
Проект детальной планировки — сырой документ, который требует доработки