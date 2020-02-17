Единый депозитный счет, возможно, ликвидируют: силовики нарушают права бизнеса

Президент вчера принял секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева, генерального прокурора Откурбека Джамшитова, министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакира Таирова.

Читайте по теме Сколько денег поступило от борьбы с коррупцией и куда их потратили Стороны обсуждали ход реализации решений Совета безопасности, который прошел 24 января.

Сооронбай Жээнбеков вновь отметил, что от предпринимателей поступают многочисленные жалобы о том, что правоохранительные органы, соревнуясь между собой в перечислении денежных средств на Единый депозитный счет от борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, зачастую нарушают права бизнеса, подгоняют свою работу для улучшения статистических данных.

Президент подчеркнул недопустимость притеснения предпринимателей для улучшения показателей работы правоохранительных органов.

С учетом мнения деловой среды страны Сооронбай Жээнбеков поручил секретарю Совбеза рассмотреть вопрос о целесообразности функционирования Единого депозитного счета.

Глава государства также поручил секретариату Совета безопасности совместно с правоохранительными органами изучить и внести предложение о целесообразности применения норм положения, предусматривающего стимулирование деятельности правоохранительных органов от их работы по возмещению материального ущерба, причиненного государству от экономических преступлений.

Секретарю Совета безопасности дано поручение по разработке механизма, на основании которого все возмещаемые финансовые средства напрямую поступали бы в республиканский бюджет.

Напомним, на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков вновь призвал госорганы не ущемлять права бизнеса. Глава государства заявил, что чиновники министерств и ведомств, прикрываясь борьбой с коррупцией, мешают бизнесменам работать. Он пригрозил чиновникам уголовной ответственностью за ущемление прав предпринимателей.