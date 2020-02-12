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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Казахстан нарушает соглашение ЕАЭС

Казахстан нарушает принципы Евразийского экономического союза. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР.

Представители Ассоциации грузоперевозчиков рассказали сегодня главе государства о ситуации на кыргызско-казахской границе.

«Власти Казахстана открыли путь к коррупции. После пересечения границы вдоль дороги стоят представители органов и останавливают большегрузы, требуя деньги. Груз задерживается до шести дней», — пожаловались президенту дальнобойщики.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что с РК идут переговоры.

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«Мы этот вопрос обсуждаем. По их словам, большинство грузов, которые направляются в Россию, остается в Казахстане. Также в декларациях неправильно указывают цены на товар. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Москве», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что партнеры по ЕАЭС должны соблюдать принципы союза.

«Один из четырех основных принципов объединения — свободное передвижение товаров. Что скрывать, соседи нарушают соглашение. Тем более это уже становится привычкой. В прошлом году тоже так было. Куда мы должны идти? Наши товары должны пройти на рынок ЕАЭС. Для этого мы вошли в союз», — заявил он. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/143375/
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