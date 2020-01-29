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Власть

Увольнение главы Госэкотехинспекции. В правительстве ждут решения Совбеза

В правительство Кыргызстана еще не поступило решение Совета безопасности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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«Решение по вопросу увольнения главы Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева правительство примет после того, как получит документ», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Совет безопасности КР рекомендовал освободить Джолдошбека Джунушева от должности директора Госинспекции по экологической и технической безопасности за отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, что привело к должностным преступлениям сотрудников Госэкотехинспекции. АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников ведомства. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции.

Вчера, 28 января, решение Совета безопасности опубликовали на официальном сайте президента Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141901/
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