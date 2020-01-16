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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Понятие «дети трудовых мигрантов» может появиться в Кодексе о детях

Аида Исмаилова считает, что необходимо ввести в Кодекс о детях понятие «дети трудовых мигрантов». Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, необходимо провести мониторинг, создать базу данных детей, чьи родители уехали на заработки. Она отметила, что процент суицидов растет среди школьников, оставшихся без родительского надзора.

«Тревожная ситуация в регионах. Но местные власти не могут найти деньги на школьного психолога. Правительство должно обратить на это внимание. Тем более что этот год президент объявил Годом цифровизации, развития регионов и поддержки детей», — напомнила Аида Исмаилова.

Позаботиться о детях мигрантов ранее просил и омбудсмен Токон Мамытов. Он отметил, что согласно исследованиям, установлено, что жертвами педофилов становятся дети мигрантов. Аппарат акыйкатчи также рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс о детях и ввести определение «дети мигрантов».

О насилии в отношении детей говорила и нардеп Наталья Никитенко. Она напомнила, что в Оше под домашний арест отпущен член ОПГ по кличке Казак, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Этот же Казак, отметим, подозревается и в организации нападения на родственника экс-мэра южной столицы Айтмамата Кадырбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140644/
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