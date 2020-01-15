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Власть

Это нелюди! Исхак Масалиев выступает за смертную казнь для домашних насильников

Депутат парламента Исхак Масалиев предложил для домашних насильников ввести смертную казнь. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают изменения в Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

По словам нардепа, не стоит церемониться с такими, брать на поруки, перевоспитывать. «Почему мы должны их еще и в тюрьме содержать? Это скоты! Нелюди!» — сказал он.

Об ужесточении наказания сказала и Айнуру Алтыбаева. По ее мнению, отец, который насилует родную дочь, не заслуживает прощения.

«К таким нужно применять самое суровое наказание, вплоть до смертной казни, до пожизненного заключения», — подчеркнула депутат.

А Евгения Строкова напомнила, что мужчины тоже подвергаются насилию, но психологическому. Однако об этом почему-то молчат.

Ранее замминистра ВД Памир Асанов заявил, что 5 тысяч 752 мужчины — жертвы насилия. Вице-спикер Аида Касымалиева попросила чиновника не нести бред.

В 2019 году зафиксировали 8 тысяч 159 заявлений по фактам семейного насилия.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140547/
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