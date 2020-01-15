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Власть

В 70 процентах случаев насилие происходит в семьях, злоупотребляющих алкоголем

В 70 процентах случаев насилие происходит в семьях, злоупотребляющих спиртным. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают изменения в Закон «Об охране и защите от семейного насилия».

По словам представителей МВД, 6 тысяч 875 ордеров получили от участковых неблагополучные семьи. Их поставили на учет.

В 2019 году зафиксировали 8 тысяч 159 заявлений по фактам семейного насилия.

«Из них 554 заявления направлены в суд, а по 7 тысячам уголовное производство прекращено, поскольку потерпевшие написали встречные заявления. Сейчас на рассмотрении 560 фактов», — отметил заместитель министра внутренних дел Памир Асанов.

Однако народные избранники считают, что статистика неверная. Вице-спикер Аида Касымалиева упрекнула приглашенных, что они плохо подготовлены и не владеют информацией. Ее поддержала Эльвира Сурабалдиева. Рада Туменбаева подчеркнула, что новшеств, как противостоять насилию в семье, ужесточить наказание, докладчики не представили. Она напомнила, что по закону милиция может задержать семейного тирана не более чем на 5 часов.

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Парламентарий Дастан Бекешев предложил ограничить продажу спиртного семьям, которые поставлены на учет. Он напомнил: в основном насилие процветает в тех семьях, где один из супругов прикладывается к бутылке.

Аалы Карашев поинтересовался, в чем причина роста уровня насилия в семьях. Памир Асанов сказал, что проблема в миграции и безработице. «В 2012-м зарегистрировали 2 тысячи фактов семейного насилия, а в прошлом году — 8 тысяч с лишним. Рост наглядный. Вы говорите о миграции и отсутствии работы, как будто семь лет назад этого не было. Может, милиция лучше работала просто, профилактика проводилась?» — предположил Аалы Карашев.

Улугбек Ормонов полагает, что проблема в гуманизации уголовного наказания и новых кодексах. Они мешают работать милиции.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140528/
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