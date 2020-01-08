Обычно контуры ближайшего политического будущего на постсоветском пространстве лидерами государств традиционно определяются в новогодних поздравлениях.
В Российской Федерации, судя по поздравительной речи Владимира Путина, главным событием станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Непростой год напророчил своим соотечественникам президент Беларуси Александр Лукашенко. Он тоже не забыл подчеркнуть важность юбилея Победы.
Два дебютанта в большой политике — глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Украины Владимир Зеленский — подошли по-разному к своему первому поздравлению в новогоднюю ночь в качестве президентов.
Казахстан ожидают политические реформы. А для Украины главной скрепой станет идея объединения нации. На этом акцентировал Владимир Зеленский в своем нестандартном новогоднем обращении.
В Кыргызстане, следуя тезисам новогоднего поздравления Сооронбая Жээнбекова, вновь будет сделан упор на цифровизацию страны и развитие регионов.
К двум основным планам главы государства добавилась тема поддержки детей. Однако она осталась не раскрытой. Из обращения президента непонятно, каким образом государство и в какой сфере намерено осуществлять поддержку детей.
Впрочем, возможно, объяснение просто не уложилось в формат новогоднего поздравительного текста.
О суеверии в политике
Календарный 2020 год — високосный. То есть не такой, как все: с одним лишним днем, 29 февраля. В славянской культуре у него традиционно плохая репутация. Считается, что високосный год — это время бедствий, катаклизмов, причем не только природных.
Можно быть суеверным или не очень, но очевидно: непростым будет наступивший год для Кыргызстана.
Это легко можно предсказать и без оглядки на календари. Прежде всего потому, что 2020-й — год парламентских выборов. Сам по себе этот факт уже создает в обществе и среди истеблишмента дополнительную турбулентность.
Ситуация усугубляется еще и тем, что до сих пор власть не обозначила правила игры для предстоящих выборов. До важного во всех отношениях дня голосования осталось меньше года, однако дата неизвестна.
Мы по-прежнему ничего не знаем, кроме осенней ремарки от Сооронбая Жээнбекова на встрече с председателем ЦИК, что все нужно делать по закону. Это значит, что выборы должны состояться 4 октября 2020 года. Но конкретная дата названа не была.
Так же, как до сих пор не ясно, что будет с избирательным порогом и взносом в избирательный фонд. В существующем виде 9 процентов и 5 миллионов сомов соответственно — это становится критическим ограничением для участия в выборах новых политиков и новых партий. Значит, легитимность итогов голосования будет под вопросом еще до подсчета результатов.
25 декабря 2019-го на своей итоговой пресс-конференции Сооронбай Жээнбеков пообещал, что парламентские выборы будут честными.
Выборы в следующем году пройдут прозрачно и честно.Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции 25 декабря 2019 года
«Сейчас много говорят, что будет партия власти, многие ко мне приходят и спрашивают, как будут проходить выборы. Они будут объективными и прозрачными», — заверил глава государства.
Но в кулуарах уже идут активные консультации, партии проводят свои съезды и меняют лидеров. В «Ата Мекене» и вовсе разразился неожиданный для многих скандал.
Клановые войны
Обострение клановой борьбы за место под кыргызским политическим солнцем страна наблюдала весь 2019-й. Именно этой борьбой обусловлена ситуация вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева и могущественного клана Матраимовых.
В новом году выяснение отношений между влиятельными элитами будет только усиливаться. Наши политики традиционно не побрезгуют махать региональной картой.
Это подтверждает хотя бы последнее интервью экс-депутата Жогорку Кенеша, лидера партии «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева одному из интернет-изданий.
Политик стал открыто критиковать действующую власть, заявляя, что за последние два года она ничего не сделала.
Камчыбек Ташиев, то ли оговорившись по Фрейду, то ли сознательно идя на обострение отношений с чиновниками, заявил, что как он не нужен «Белому дому», так и ему «Белый дом» не нужен.
В парламентских выборах Камчыбек Ташиев и его политорганизация тем не менее участвовать собираются.
Огрызнулся уже и лидер социалистов Омурбек Текебаев. Он считает, что власть дискредитировала себя. «Народ возмущен избирательной системой», — заявил политик, по-прежнему пока обвиняемый в коррупции, 11 ноября 2019-го на круглом столе в ходе обсуждения поправок в выборное законодательство.
Ожидаемо, что вслед за Ташиевым, Текебаевым с публичной критикой власти в преддверии парламентских выборов выйдут и другие политики и отставные чиновники.
Как искать союзников
Найти в этой непростой ситуации приемлемый для всех сторон консенсус нелегко. Однако «Белый дом» будет вынужден его искать, чтобы продолжать играть роль арбитра и не вступать открыто в конфликты.
Возможно, «трубкой мира» станет одна из действующих партий, которую трансформируют под партию власти. «Белому дому» всего-то нужно перетрясти ряды такой политической организации, укрепить ее своими надежными или лояльными членами. С последними в Кыргызстане никогда не было проблем.
В самое ближайшее время начнется «великое переселение» внутри целого ряда партий. Желающих оказаться в провластной партии будет более чем достаточно.
Административному ресурсу достаточно направить туда своих кандидатов из других политобъединений и позже сформировать партийный список.
Именно такую партию, главной краткосрочной целью которой станет победа на выборах в Жогорку Кенеш с максимальным количеством мандатов, должен будет возглавить политик-северянин.
Если предвыборная гонка будет проходить по этому сценарию, то, скорее всего, новую старую политическую организацию может возглавить нынешний премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.
О том, что «Белый дом» рассматривает именно такую схему, свидетельствуют и многочисленные слухи последнего времени.
После выборов Мухаммедкалый Абылгазиев опять сядет в кресло премьера: он очень удобный во всех отношениях — и для президента, и для реализации будущих планов.
А что народ?
К сожалению, все эти подвижки внутри истеблишмента к развитию страны и улучшению качества жизни граждан имеют весьма опосредованное отношение. Разве что население на местах сумеет воспользоваться моментом и во время раздачи предвыборных «слонов» успеет ухватить новую детскую площадку или фельдшерский пункт. В остальном представителей широкого социума будут раздирать разные политические группы и группировки, пытаясь перетянуть на свою сторону.
Увы, в ход пойдут и информационные войны, и разные манипулятивные технологии. Так что кыргызстанцам пора овладевать критическим мышлением, чтобы не стать пешкой в чужой игре...
А Сооронбаю Жээнбекову и его аппарату придется серьезно задуматься о государственной информационной политике, информационной безопасности и налаживании коммуникаций. Потому что в политике и управлении недостаточно только уметь что-то делать, но и не менее важно уметь об этом рассказывать.