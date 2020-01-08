Обычно контуры ближайшего политического будущего на постсоветском пространстве лидерами государств традиционно определяются в новогодних поздравлениях.

В Российской Федерации, судя по поздравительной речи Владимира Путина, главным событием станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Непростой год напророчил своим соотечественникам президент Беларуси Александр Лукашенко. Он тоже не забыл подчеркнуть важность юбилея Победы.

Два дебютанта в большой политике — глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Украины Владимир Зеленский — подошли по-разному к своему первому поздравлению в новогоднюю ночь в качестве президентов.

Казахстан ожидают политические реформы. А для Украины главной скрепой станет идея объединения нации. На этом акцентировал Владимир Зеленский в своем нестандартном новогоднем обращении.

В Кыргызстане, следуя тезисам новогоднего поздравления Сооронбая Жээнбекова, вновь будет сделан упор на цифровизацию страны и развитие регионов.

К двум основным планам главы государства добавилась тема поддержки детей. Однако она осталась не раскрытой. Из обращения президента непонятно, каким образом государство и в какой сфере намерено осуществлять поддержку детей.

Впрочем, возможно, объяснение просто не уложилось в формат новогоднего поздравительного текста.

О суеверии в политике

Календарный 2020 год — високосный. То есть не такой, как все: с одним лишним днем, 29 февраля. В славянской культуре у него традиционно плохая репутация. Считается, что високосный год — это время бедствий, катаклизмов, причем не только природных.

Можно быть суеверным или не очень, но очевидно: непростым будет наступивший год для Кыргызстана.

Это легко можно предсказать и без оглядки на календари. Прежде всего потому, что 2020-й — год парламентских выборов. Сам по себе этот факт уже создает в обществе и среди истеблишмента дополнительную турбулентность.

Ситуация усугубляется еще и тем, что до сих пор власть не обозначила правила игры для предстоящих выборов. До важного во всех отношениях дня голосования осталось меньше года, однако дата неизвестна.

Мы по-прежнему ничего не знаем, кроме осенней ремарки от Сооронбая Жээнбекова на встрече с председателем ЦИК, что все нужно делать по закону. Это значит, что выборы должны состояться 4 октября 2020 года. Но конкретная дата названа не была.

Так же, как до сих пор не ясно, что будет с избирательным порогом и взносом в избирательный фонд. В существующем виде 9 процентов и 5 миллионов сомов соответственно — это становится критическим ограничением для участия в выборах новых политиков и новых партий. Значит, легитимность итогов голосования будет под вопросом еще до подсчета результатов.

25 декабря 2019-го на своей итоговой пресс-конференции Сооронбай Жээнбеков пообещал, что парламентские выборы будут честными.

Выборы в следующем году пройдут прозрачно и честно. Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции 25 декабря 2019 года

«Сейчас много говорят, что будет партия власти, многие ко мне приходят и спрашивают, как будут проходить выборы. Они будут объективными и прозрачными», — заверил глава государства.

Но в кулуарах уже идут активные консультации, партии проводят свои съезды и меняют лидеров. В «Ата Мекене» и вовсе разразился неожиданный для многих скандал.

Клановые войны

Обострение клановой борьбы за место под кыргызским политическим солнцем страна наблюдала весь 2019-й. Именно этой борьбой обусловлена ситуация вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева и могущественного клана Матраимовых.

В новом году выяснение отношений между влиятельными элитами будет только усиливаться. Наши политики традиционно не побрезгуют махать региональной картой.

Это подтверждает хотя бы последнее интервью экс-депутата Жогорку Кенеша, лидера партии «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева одному из интернет-изданий.

Политик стал открыто критиковать действующую власть, заявляя, что за последние два года она ничего не сделала.

Камчыбек Ташиев, то ли оговорившись по Фрейду, то ли сознательно идя на обострение отношений с чиновниками, заявил, что как он не нужен «Белому дому», так и ему «Белый дом» не нужен.

В парламентских выборах Камчыбек Ташиев и его политорганизация тем не менее участвовать собираются.

Огрызнулся уже и лидер социалистов Омурбек Текебаев. Он считает, что власть дискредитировала себя. «Народ возмущен избирательной системой», — заявил политик, по-прежнему пока обвиняемый в коррупции, 11 ноября 2019-го на круглом столе в ходе обсуждения поправок в выборное законодательство.

Ожидаемо, что вслед за Ташиевым, Текебаевым с публичной критикой власти в преддверии парламентских выборов выйдут и другие политики и отставные чиновники.

Как искать союзников

Найти в этой непростой ситуации приемлемый для всех сторон консенсус нелегко. Однако «Белый дом» будет вынужден его искать, чтобы продолжать играть роль арбитра и не вступать открыто в конфликты.

Возможно, «трубкой мира» станет одна из действующих партий, которую трансформируют под партию власти. «Белому дому» всего-то нужно перетрясти ряды такой политической организации, укрепить ее своими надежными или лояльными членами. С последними в Кыргызстане никогда не было проблем.

В самое ближайшее время начнется «великое переселение» внутри целого ряда партий. Желающих оказаться в провластной партии будет более чем достаточно.

Административному ресурсу достаточно направить туда своих кандидатов из других политобъединений и позже сформировать партийный список.

Именно такую партию, главной краткосрочной целью которой станет победа на выборах в Жогорку Кенеш с максимальным количеством мандатов, должен будет возглавить политик-северянин.

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Если предвыборная гонка будет проходить по этому сценарию, то, скорее всего, новую старую политическую организацию может возглавить нынешний премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

О том, что «Белый дом» рассматривает именно такую схему, свидетельствуют и многочисленные слухи последнего времени.

После выборов Мухаммедкалый Абылгазиев опять сядет в кресло премьера: он очень удобный во всех отношениях — и для президента, и для реализации будущих планов.

А что народ?

К сожалению, все эти подвижки внутри истеблишмента к развитию страны и улучшению качества жизни граждан имеют весьма опосредованное отношение. Разве что население на местах сумеет воспользоваться моментом и во время раздачи предвыборных «слонов» успеет ухватить новую детскую площадку или фельдшерский пункт. В остальном представителей широкого социума будут раздирать разные политические группы и группировки, пытаясь перетянуть на свою сторону.

Увы, в ход пойдут и информационные войны, и разные манипулятивные технологии. Так что кыргызстанцам пора овладевать критическим мышлением, чтобы не стать пешкой в чужой игре...

А Сооронбаю Жээнбекову и его аппарату придется серьезно задуматься о государственной информационной политике, информационной безопасности и налаживании коммуникаций. Потому что в политике и управлении недостаточно только уметь что-то делать, но и не менее важно уметь об этом рассказывать.