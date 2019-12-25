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Власть

Компенсировать бишкекчанам часть расходов за газовое отопление предлагают в БГК

Депутаты Бишкекского городского кенеша на очередной сессии обсуждают экологическую ситуацию в столице.

Депутат Гульнара Молдобаева отметила, что из-за высоких тарифов на газ люди переходят на использование твердого топлива для обогрева домов.

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«Мэрии необходимо обратиться по этому вопросу в правительство. Возможно, они смогут провести переговоры с «Газпромом» по поводу снижения тарифов в зимнее время. Или город может проработать механизм компенсаций. Тогда люди смогут отапливаться газом, что приведет к снижению загрязнения воздуха», — сказала она.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов отметил, что муниципалитет хочет обратиться с таким вопросом в правительство. Он добавил, что также изучается возможность усиления некоторых подстанций, чтобы население могло отапливаться электричеством.
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