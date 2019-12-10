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Власть

Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер

Подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов просит встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом он рассказал 24.kg.

Военнослужащий заявил, что он хочет рассказать главе государства о коррупционных схемах на границе. В частности, по его словам, председатель ГПС Уларбек Шаршеев якобы берет с одного контрольно-пропускного пункта от 200 тысяч сомов в месяц.

По словам Талгата Аланова, в Погранслужбе есть люди, которые отдают за назначение до $5 тысяч, но с него лично не требовали.

«Такое происходит на Кадамджайском погранпосту. В 2017 году я работал на посту «Ак-Тилек-автодорожный», до этого работал на посту «Маданият». На первом посту мне удалось прекратить контрабанду ГСМ из Казахстана. Оказывается, российский «Газпром» пожаловался на то, что из-за казахстанского потока никто не берет их бензин. Мне поставили задачу, я ее выполнил, но через определенное время меня сняли. Руководство знает, что если меня назначат на должность начальника КПП, я прекращу все коррупционные схемы, поэтому они не хотят этого делать», — сказал Талгат Аланов.

Офицер заявил, что контрабандисты предлагали ему пропускать ГСМ за 25 тысяч сомов с одной машины. В день только через одно КПП проходят 10-15 авто.

Мне в день предлагали 250 тысяч сомов. За 10 дней я мог стать миллионером, но у меня ни машины, ни квартиры. Были моменты, когда хозяева ГСМ приходили ко мне с пистолетом.

Талгат Аланов

«Меня с КПП «Ак-Тилек» сняли. Я объяснял ситуацию Сооронбаю Жээнбекову, когда он был премьер-министром. Он создал правительственную комиссию, куда входили Дамир Сагынбаев, Мухаммедкалый Абылгазиев. В заключении моя правота была доказана», — рассказал Талгат Аланов.

Со слов военнослужащего, он не раз докладывал руководству ГПС о происходящих коррупционных схемах, но его никто не услышал.

«Действующий председатель ГПС Уларбек Шаршеев вновь меня назначил на должность. Несколько месяцев он ждал, что я приду и поделюсь с ним, когда этого не произошло, мне пришлось перевестись», — говорит он.

В Погранслужбе сообщили, что в настоящий момент заявлением подполковника Талгата Аланова занимаются соответствующие правоохранительные органы.

«Пограничная служба не комментирует многочисленные голословные заявления подполковника Талгата Аланова, так как в настоящее время проверкой озвученной им информации занимаются соответствующие правоохранительные органы. Заявление Аланова зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков и по нему проводится досудебное производство. По результатам расследования будет дана правовая оценка по каждому пункту заявления и приняты соответствующие меры», — прокомментировали в ведомстве.
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