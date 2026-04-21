Депутат Жогорку Кенеша: Директора школ принимают на работу только своих

В Ноокатском районе Ошской области директора отдельных школ и детских садов принимают на работу только приближенных к себе учителей и родственников. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции заявил депутат Женишбек Аматов.
Он добавил, что есть учителя, которые просто сидят дома и не работают, но числятся в штате.
Женишбек Аматов обратился к представителям Министерства просвещения с просьбой провести мониторинг по данным фактам.
Заместитель министра просвещения Муктарбек Баймурзаев сообщил, что ведомство обязательно рассмотрит поступившие жалобы, если депутат их предоставит. Он отметил, что для решения этого вопроса министерство создало автоматизированные системы «АИС Мугалим» и «Кундолук», в которых фиксируются портфолио и расписание учителей.