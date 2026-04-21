12:55
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Власть

В госпротокол КР ввели национальный колорит, осталось узаконить практику

В госпротокол Кыргызстана ввели национальный колорит, осталось узаконить практику. Об этом заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении законопроектов о госпротоколе и дипломатической службе замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Так он ответил на высказывание депутата Гулшаркан Култаевой о том, что в госпротокол вводятся понятия об этно-колорите при встрече гостей государственно значимых мероприятий.

По словам чиновника, в закон о госпротоколе вводится участие этно-баатыров и конных всадников при встрече гостей.

«На практике это уже осуществляется. Впервые национальный колорит включен в госпротокол при встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас тоже применяется этно-колорит. Мы просто хотим узаконить его в нормативно-правовых актах», — отметил он.

Депутат поддержала введение этно-колорита в госпротокол, заметив, что это придает красочность встречам на госуровне. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/371224/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Подарки от делегаций больше не личные. Новый закон о протоколе внесли в ЖК
Садыр Жапаров встретился с главами судебных органов зарубежных стран
Улучшают статистику. В Бишкеке милиционер составил протокол на умершего человека
В Баткене требуют отменить протокол по погранзаставам, подписанный главой ГКНБ
Вторжение в Кыргызстан. В Сети появилась копия подписанного сторонами протокола
Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол об установлении мира
Акылбек Жапаров пришел на встречу с главой МИД Индии, проигнорировав протокол
Милиционеры нарушают ПДД. Горожанин снял это на видео, ему грозит штраф
У Садыра Жапарова новый руководитель службы протокола
Протокол Мадумарова. Как Лейлек чуть не оказался анклавом Таджикистана
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
12:54
В Кыргызстане идентификация баранов продлена до 2028 года В Кыргызстане идентификация баранов продлена до 2028 го...
12:47
Выпускникам «Акылмана» оплатят учебу за рубежом, кабмин утвердил гранты
12:40
Четверо погибших в ДТП в Кара-Суу. Подробности
12:37
Наркотики в посылке из Таиланда, в Бишкеке задержали двоих с крупной партией
12:30
Депутат возмутилась отсутствием диалога с кабмином, несмотря на уступки