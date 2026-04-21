В госпротокол КР ввели национальный колорит, осталось узаконить практику

В госпротокол Кыргызстана ввели национальный колорит, осталось узаконить практику. Об этом заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении законопроектов о госпротоколе и дипломатической службе замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Так он ответил на высказывание депутата Гулшаркан Култаевой о том, что в госпротокол вводятся понятия об этно-колорите при встрече гостей государственно значимых мероприятий.

По словам чиновника, в закон о госпротоколе вводится участие этно-баатыров и конных всадников при встрече гостей.

«На практике это уже осуществляется. Впервые национальный колорит включен в госпротокол при встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас тоже применяется этно-колорит. Мы просто хотим узаконить его в нормативно-правовых актах», — отметил он.

Депутат поддержала введение этно-колорита в госпротокол, заметив, что это придает красочность встречам на госуровне.