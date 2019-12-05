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Власть

Новое соглашение между Евросоюзом и Кыргызстаном могут подписать в 2020 году

«Мы надеемся на подписание и ратификацию расширенного соглашения о сотрудничестве между Европейским союзом и Кыргызстаном в 2020 году», — заявил журналистам глава представительства ЕС в республике Эдуард Ауэр.

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По его словам, предыдущее соглашение действовало почти 20 лет. Предстоящие предусматривает сотрудничество в новых сферах, расширение политического диалога, вопросы окружающей среды, транспорта, прав человека и многих других. Точных дат подписания и опубликования документа пока нет.

«В этом году соглашение парафировали министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков и верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини. Теперь по правилам юристы обеих сторон переведут документ, уточнят все детали. После этого его должны подписать. Мы не знаем, как долго продлится процедура. Но по опыту подписания аналогичных соглашений с другими странами могу сказать, что процесс займет несколько месяцев», — отметил Эдуард Ауэр.

Напомним, переговоры по новому соглашению вели с декабря 2017 года. Оно включает новые сферы сотрудничества и заметно улучшает нормативную базу для торговых и экономических отношений в соответствии с правилами ВТО и региональными экономическими соглашениями.
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