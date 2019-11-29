Президенты Кыргызстана и Узбекистана наметили совместные планы

Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиеев наметили совместные планы на ближайший период по дальнейшему взаимодействию стран. Президент Кыргызстана в рамках участия во Второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте провел переговоры с коллегой из Узбекистана, сообщила пресс-служба президента КР.

Главы КР и РУз отметили положительную динамику развития двусторонних отношений, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства.

Главы государств обсудили перспективы сотрудничества, меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного взаимодействия между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиеев выразили заинтересованность в расширении всего спектра кыргызско-узбекского стратегического сотрудничества.