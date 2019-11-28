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Власть

Владимир Путин: Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ

Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. Об этом на саммите глав государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в 2018 году Россия утвердила пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.

«После того как документы ратифицируют все страны ОДКБ, можно начинать диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с организацией», — сказал Владимир Путин.
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