Преимущество отношений Казахстана и Кыргызстана в границе, дорогах и ЕАЭС

«Важными преимуществами казахско-кыргызских экономических отношений являются наличие общей границы, налаженная транспортная инфраструктура и партнерство в ЕАЭС», — заявил сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с главой Кыргызстана в расширенном формате.

По его словам, благодаря этому Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана, прочно занимает третью позицию во внешнеторговом обороте КР. В свою очередь Кыргызстан — это второй торговый партнер Казахстана среди стран Центральной Азии.

«Наш товарооборот уже третий год подряд демонстрирует устойчивый рост. С 2015-го по 2018 год объем взаимной торговли вырос на 30 процентов и составил $900 миллионов. Казахстан является одним из крупных инвесторов, принесших в кыргызскую экономику около $1 миллиарда», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Мы надеемся, что кыргызское правительство и впредь будет оказывать помощь и в целом проявлять благоприятное отношение к деятельности казахских инвесторов. Касым-Жомарт Токаев

«Развивается сотрудничество между приграничными регионами, на долю которых приходится около 50 процентов двустороннего товарооборота. Все эти достижения еще раз подтверждают особый статус сотрудничества между государствами», — заключил президент Казахстана.