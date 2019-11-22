Государственная ипотечная компания должна продолжить строительство жилья для бюджетников. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко на заседании фракции «Ата Мекен».

По словам депутата, для обеспечения нуждающихся ГИК может строить социальное жилье. «Это же не говорит о том, что вы и ваши сотрудники будут сами строить жилье. Выходите на сотрудничество с теми, кто строит. Иначе вы превращаетесь в еще один коммерческий банк», — считает нардеп.

«Но мы не должны стать еще одной строительной компанией. ГИК построил два дома. Один в Оше, другой в Бишкеке. ГИК создали для реализации программы «Доступное жилье». Сначала была функция строительства жилья. Это была совместная программа с Российско-Кыргызским фондом развития, но после смены руководства фонда они решили только выдать средства», — отметила глава ГИК Эльмира Абдыжапарова.