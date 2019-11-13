Убийство Айеркена Саймаити и отставка правительства. О чем говорят в парламенте

Кыргызстан превратился в Сицилию 50-х годов. Об этом сегодня на пленарном заседании заявил лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в стране избивают и убивают бизнесменов, в Турции застрелили Айеркена Саймаити, который находился в розыске и разъезжал по Стамбулу на машине с дипломатическими номерами. А по подозрению в преступлении задержаны граждане КР.

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«Может, еще и выяснится, что Азиз Батукаев в России на автомобиле с дипломатическими номерами катается? Кыргызстан беспрепятственно превращается в Сицилию 50-х годов. Преступность открыто делает вызов государству и его институтам. Саймаити, который находится в розыске за неуплату в казну 5 миллиардов сомов налогов, ездит в Турции на машине с дипломатическими номерами. Что за беспредел пошел? Кто ответит? Почему мы делам вид, как будто это не наша проблема, а чужая? Или это для вас обыденное явление? Пусть сегодня после обеда глава кабмина даст полную информацию по поводу случившегося», — настаивает глава фракции.



Где наши доблестные силовики? Или они умеют только бизнес доить? Это же ЧП. Почему молчит премьер-министр, словно в рот воды набрал? Алмамбет Шыкмаматов

Его поддержали и другие парламентарии. Дастан Бекешев предложил пригласить по поводу инцидента в Стамбуле генпрокурора, главу МИД и председателя ГРС.

Напомним, что гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. Троих подозреваемых уже задержали, двое из них — граждане КР.

Убитый ранее упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула КР Эркина Сопокова, которого уволили.

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А лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев напомнил главе коалиционного большинства Исе Омуркулову, что это «их правительство и их премьер», где ответственность, где хоть какая-то вменяемая реакция. Он отметил, что в свете такой слабой работы кабинета министров не пора ли потребовать отставки Мухаммедкалыя Абылгазиева?

Иса Омуркулов парировал, что следует дождаться отчета и дать соответствующую оценку. «Если не тянут, не справляются, то надо отправить в отставку», — согласился лидер фракции СДПК.

В итоге депутаты приняли решение заслушать информацию о криминальной обстановке в республике. Сегодня в Жогорку Кенеш должен прийти Мухаммедкалый Абылгазиев и отчитаться за исполнение бюджета за 2018 год. Торага Дастанбек Джумабеков предложил коллегам задать ему и другим министрам все вопросы.