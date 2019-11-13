11:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Убийство Айеркена Саймаити и отставка правительства. О чем говорят в парламенте

Кыргызстан превратился в Сицилию 50-х годов. Об этом сегодня на пленарном заседании заявил лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в стране избивают и убивают бизнесменов, в Турции застрелили Айеркена Саймаити, который находился в розыске и разъезжал по Стамбулу на машине с дипломатическими номерами. А по подозрению в преступлении задержаны граждане КР.

Читайте по теме
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует

«Может, еще и выяснится, что Азиз Батукаев в России на автомобиле с дипломатическими номерами катается? Кыргызстан беспрепятственно превращается в Сицилию 50-х годов. Преступность открыто делает вызов государству и его институтам. Саймаити, который находится в розыске за неуплату в казну 5 миллиардов сомов налогов, ездит в Турции на машине с дипломатическими номерами. Что за беспредел пошел? Кто ответит? Почему мы делам вид, как будто это не наша проблема, а чужая? Или это для вас обыденное явление? Пусть сегодня после обеда глава кабмина даст полную информацию по поводу случившегося», — настаивает глава фракции.

Где наши доблестные силовики? Или они умеют только бизнес доить? Это же ЧП. Почему молчит премьер-министр, словно в рот воды набрал?

Алмамбет Шыкмаматов

Его поддержали и другие парламентарии. Дастан Бекешев предложил пригласить по поводу инцидента в Стамбуле генпрокурора, главу МИД и председателя ГРС.

Напомним, что гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. Троих подозреваемых уже задержали, двое из них — граждане КР.

Убитый ранее упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула КР Эркина Сопокова, которого уволили.

Читайте по теме
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления

А лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев напомнил главе коалиционного большинства Исе Омуркулову, что это «их правительство и их премьер», где ответственность, где хоть какая-то вменяемая реакция. Он отметил, что в свете такой слабой работы кабинета министров не пора ли потребовать отставки Мухаммедкалыя Абылгазиева?

Иса Омуркулов парировал, что следует дождаться отчета и дать соответствующую оценку. «Если не тянут, не справляются, то надо отправить в отставку», — согласился лидер фракции СДПК.

В итоге депутаты приняли решение заслушать информацию о криминальной обстановке в республике. Сегодня в Жогорку Кенеш должен прийти Мухаммедкалый Абылгазиев и отчитаться за исполнение бюджета за 2018 год. Торага Дастанбек Джумабеков предложил коллегам задать ему и другим министрам все вопросы.
Ссылка:
просмотров: 2233
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Алмамбет Шыкмаматов требует рассекречивания дела о Белизгейте
Уголовное дело в отношении Алмамбета Шыкмаматова прекратили
Запретить злостным неплательщикам алиментов выезд из страны предлагает депутат
ГКНБ продолжает расследовать уголовное дело в отношении Алмамбета Шыкмаматова
Почувствовали свободу слова. Депутаты продолжают выяснять отношения
Приговор Алмамбету Шыкмаматову отменили. Уголовное дело вернули на доследование
Дело Алмамбета Шыкмаматова требуют отправить на доследование
ГКНБ должно обеспечить экономическую безопасность, а не прослушивать политиков
Сапар Исаков призвал депутата к справедливости и отказу от голословных обвинений
Суд по делу Шыкмаматова отложили из-за отсутствия судьи и адвоката
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват Попытка № 3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват
Тарифы на&nbsp;электроэнергию. Премьер-министр не&nbsp;исключил их&nbsp;пересмотра Тарифы на электроэнергию. Премьер-министр не исключил их пересмотра
Первым заместителем председателя ГКНБ назначен Талантбек Салиев Первым заместителем председателя ГКНБ назначен Талантбек Салиев
Выборы-2020. Омурбек Текебаев считает, что власть дискредитировала себя Выборы-2020. Омурбек Текебаев считает, что власть дискредитировала себя
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
13 ноября, среда
11:19
Правительство не знает, сколько мигрантов отказались от гражданства Кыргызстана Правительство не знает, сколько мигрантов отказались от...
11:00
Взрыв в точке общепита. Кто защитит трудящихся?
10:58
Суд над экс-мэрами. Еще одному обвиняемому вызвали скорую помощь
10:18
Контрабанда ГСМ. Незаконная точка продажи работала в жилмассиве Бишкека
10:18
Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по событиям в Кой-Таше