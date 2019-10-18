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Власть

Обещания, указания и экскурсии. Чем президент занимается в рабочих поездках

Президент Сооронбай Жээнбеков вчера отправился в Джалал-Абадскую область с двухдневной рабочей поездкой. Первый день он провел в Токтогульском районе и городе Кара-Куле.

Традиционно Сооронбай Жээнбеков посещает местные малые предприятия, беседует с людьми и чиновниками региона. Эта поездка президента не стала исключением и началась с ознакомления работы швейного цеха «Аселим» в селе Кара-Тектир. По данным пресс-службы главы государства, в цеху заняты 90 человек. Вся выпускаемая продукция уходит на экспорт в Россию.

24.kg не смогло найти в открытых данных и базе Министерства юстиции информации об этом предприятии. Нет данных и об уплате налогов в бюджет страны швейным цехом «Аселим».

Руководитель цеха Асель Алымбаева пояснила, что производство открыто всего полтора месяца назад и она еще не успела зарегистрировать бизнес.

Отметим, во время зимней поездки в регион Сооронбай Жээнбеков посещал швейный цех «Баян стиль» в Джалал-Абаде. Но его тоже нет в базе Министерства юстиции до сих пор.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. В швейном цеху «Баян стиль»

Президенту также представили мед и его продукты. Затем он встретился с жителями города Токтогула. Сооронбай Жээнбеков выступил с речью. Она не содержала ничего нового. Эти темы звучат в каждой речи и в каждой поездке по стране. Глава страны рассказал о цифровизации, необходимости развития регионов, сокращения внутренней и внешней миграции, поддержки бизнеса, обеспечения новыми рабочими местами, улучшения уровня жизни сельчан, о зарплате учителей, строительстве ирригационных каналов и об обеспечении сел питьевой водой.

Кстати, именно по этим приоритетным направлениям президент даст оценку работе местных властей.

Главу государства проинформировали и о реализации проекта по обеспечению питьевой водой сел Кара-Тектир и Жазы-Кечуу. Если местные чиновники выполнят свою работу вовремя, то уже в следующем году доступ к чистой питьевой воде получат около 6 тысяч местных жителей.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

С начала президентства Сооронбая Жээнбекова это уже третья рабочая поездка в Джалал-Абадскую область.

Это не считая его участия в митинге-реквиеме в память о погибших в 2002 году в аксыйских событиях, прошедшем в селе Боспиек Аксыйского района 17 марта 2019 года.

Первая состоялась 15 августа 2018-го. Президент тогда ознакомился со строительством дорожного участка Маданият — Джалал-Абад на стратегической трассе Бишкек — Ош. Завершение всех работ ожидается в 2022 году. Он также посетил город Кочкор-Ату Ноокенского района. Обещал ноокенцам, кроме питевой воды, улучшение инфраструктуры, внутренней ирригационной системы, построить заводы.

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В Джалал-Абад глава государства вернулся 21 февраля 2019 года. Он посетил Сузакский район. Судя по релизу пресс-службы аппарата президента, Сооронбай Жээнбеков более подробно остановился на вопросе о принимаемых финансовых мерах для развития регионов. Сузакцам Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Международная организация ТЮРКСОЙ объявила Ош культурной столицей тюркского мира в 2019 году, заявил о повышении мирового авторитета, культурного и политического имиджа города.

Кстати, он обещал, что в каждом районном центре ежегодно будут асфальтировать 3 километра дорог.

Аким Сузакского района Эрмекбай Омошев заверил 24.kg, что полностью выполнил задачу президента.

«В этом году в центре района мы отремонтировали 3 километра дороги, а по району асфальтировано 12,5 километра дорог», — сказал он.

Сегодня президент проверил реконструкцию Токтогульской ГЭС в рамках проекта «Реабилитация сектора энергетики». Сооронбай Жээнбеков отметил, что сэкономленные от замены оборудования на Токтогулке средства в размере $160 миллионов будут направлены на развитие Уч-Курганской ГЭС.

Президент вручил грамоты и именные часы гидроэнергетикам и завершил свою поездку в регион.
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