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Власть

Власти США обвинили в поддержке «Аль-Каиды» в Сирии

Претендент на пост президента США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард заявила, что американские власти используют террористическую группировку «Аль-Каида» в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я гарантирую, что мы прекратим поддерживать террористов вроде «Аль-Каиды» в Сирии, которые являются наземными войсками в этой войне по смене режима», — заявила Тулси Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.

© AP Photo/John Minchillo
Фото © AP Photo/John Minchillo. Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Тулси Габбард пообещала добиться отмены санкций Саудовской Аравии против Йемена и санкций, вызвавших голод в Сирии. Политик назвала «отвратительными» публикации в газете New York Times, где ее назвали «активом России» и «защитником Асада».

Ранее власти Сирии и России неоднократно указывали на то, что западные государства препятствуют борьбе с террористическими группировками в Сирии, поскольку намерены использовать их в борьбе с властями страны.

Выборы президента США пройдут в 2020 году. От Демократической партии на пост главы Белого дома также претендуют сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. О планах переизбраться объявил и действующий глава государства Дональд Трамп.
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