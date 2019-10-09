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Власть
Сюжет: Милицейские ЧП

Депутаты должны отреагировать на подарок МВД от Эркина Мамбеталиева

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прокомментировал 24.kg подарок МВД в виде двух джипов от бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева.

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По его словам, подобные подношения практикуются и довольно успешно. Но с подарком Эркина Мамбеталиева складывается неоднозначная ситуация.

«Если бы он подарил машины скорой помощи или другое оборудование, общество восприняло все совсем иначе», — считает Марлен Маматалиев,

«Все знают, кто такой Эркин Мамбеталиев, о его проблемах с законом, а МВД принимает в дар дорогие машины. Это, как если бы врач, который твердит о вреде курения, сам балуется сигаретами. Поэтому следует спросить министра: была нужда в этих машинах? Даже если со стороны депутатов вопрос поднимать не будут, то со стороны общества он останется», — отметил Марлен Маматалиев.

Общественный резонанс возник, оставить его без внимания со стороны депутатского корпуса, думаю, неправильно.

Марлен Маматалиев

Принятие руководством милиции подарков из рук обвиняемого в целом ряде убийств возмутило широкую общественность. В социальных сетях главу МВД призывают подать в отставку.

Эркина Мамбеталиева осудили за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.
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