09:05
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Происшествия

Приговор Эркину Мамбеталиеву оставлен в силе — решение второй судебной инстанции

Коллегия по уголовным делам Иссык-Кульского областного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции в отношении Эркина Мамбеталиева.

из архива
Фото из архива. Задержание Эркина Мамбеталиева

Напомним, летом прошлого года его признали виновным по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере, участии в преступном сообществе и других преступлениях, назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Срок отбывания наказания исчисляется с 10 августа 2024-го.  

Конфискованы, в частности, центр отдыха «Эдельвейс» в селе Орнок, движимое и недвижимое имущество.

Эркин Мамбеталиев — бывший сотрудник Службы государственной охраны и личный телохранитель Алмазбека Атамбаева в начале 2000-х. В 2008 году Верховный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за соучастие в убийствах полковника милиции Чыныбека Алиева, депутата Жогорку Кенеша Жыргалбека Сурабалдиева и других лиц. После апрельских событий 2010-го Мамбеталиева освободили по вновь открывшимся обстоятельствам.

В последующие годы его имя неоднократно упоминалось в связи с криминальными авторитетами Рыспеком Акматбаевым и Камчи Кольбаевым. В августе 2024-го Эркина Мамбеталиева задержали по делу об участии в организованной преступной группе. В сентябре ГКНБ передал в госсобственность его имущество на сумму около $5,7 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368132/
просмотров: 355
Версия для печати
