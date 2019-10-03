Сооронбай Жээнбеков выступил за поддержку банками проектов в регионах

Сооронбай Жээнбеков заявил, что в рамках реализации государственной политики регионального развития необходимо усилить взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными организациями по поддержке экономических проектов в районах и областях страны. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, накануне глава государства принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Обсуждены денежно-кредитная политика, ситуация в банковских и платежных системах, принимаемые меры по обеспечению ценовой и финансовой стабильности в стране.

«Глава государства отметил важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию Кыргызстана. Президент обратил внимание на важность внедрения цифровых технологий и автоматизации процессов в системе Национального банка и необходимость принятия мер по повышению уровня проникновения новых банковских и платежных услуг в стране и повышения финансовой грамотности населения», — говорится в сообщении.

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов отметил, что в Кыргызстане обеспечивается ценовая стабильность. Платежная система в стране развивается стабильно. Реализуются пилотные проекты по развитию услуг мобильного банкинга, современных форм безналичных расчетов и предоставлению банковских услуг в отдаленных регионах страны. Количество карт «Элкарт» увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 27,3 процента.