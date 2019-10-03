09:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков выступил за поддержку банками проектов в регионах

Сооронбай Жээнбеков заявил, что в рамках реализации государственной политики регионального развития необходимо усилить взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными организациями по поддержке экономических проектов в районах и областях страны. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, накануне глава государства принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Обсуждены денежно-кредитная политика, ситуация в банковских и платежных системах, принимаемые меры по обеспечению ценовой и финансовой стабильности в стране.

«Глава государства отметил важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию Кыргызстана. Президент обратил внимание на важность внедрения цифровых технологий и автоматизации процессов в системе Национального банка и необходимость принятия мер по повышению уровня проникновения новых банковских и платежных услуг в стране и повышения финансовой грамотности населения», — говорится в сообщении.

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов отметил, что в Кыргызстане обеспечивается ценовая стабильность. Платежная система в стране развивается стабильно. Реализуются пилотные проекты по развитию услуг мобильного банкинга, современных форм безналичных расчетов и предоставлению банковских услуг в отдаленных регионах страны. Количество карт «Элкарт» увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 27,3 процента.
Ссылка:
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Игорь Додон пригласил Сооронбая Жээнбекова посетить с визитом Молдову
Президент вылетел в Ереван для участия в Высшем Евразийском экономическом совете
Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость устранять барьеры в ЕАЭС
В Instagram-аккаунте президента комментарии отключены по техническим причинам
Сооронбай Жээнбеков считает необходимым укреплять доверие населения к судам
Открытый диалог. В Instagram-аккаунте Сооронбая Жээнбекова отключили комментарии
НИК-2019. В Таласе состоялась церемония закрытия игр кочевников
«Центр-2019». Владимир Путин разломил хлеб и отдал Сооронбаю Жээнбекову
Как проходит встреча президентов Кыргызстана и России. Фоторепортаж
Популярные новости
Жээнбеков vs&nbsp;Атамбаев. Чье президентское селфи круче Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Азиз Суракматов о&nbsp;коррупции и&nbsp;&laquo;гнилых&raquo; кадрах в&nbsp;мэрии Бишкека Азиз Суракматов о коррупции и «гнилых» кадрах в мэрии Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление
Назначен заместитель министра образования и&nbsp;науки Кыргызстана Назначен заместитель министра образования и науки Кыргызстана
Бизнес
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи
MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
Грандиозное обновление сети &laquo;Народный&raquo;. Открыт первый магазин нового формата Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата