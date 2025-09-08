09:12
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Почти 132 миллиона транзакций на сумму 265,2 миллиарда сомов проведено в КР

Во втором квартале 2025 года через платежные организации проведено 131,9 миллиона транзакций на общую сумму 265,2 миллиарда сомов. Это на 58,7 миллиона транзакций (125,9 миллиарда сомов) больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные содержатся в материалах Национального банка Кыргызстана.

Значительная доля платежей зафиксирована в сфере услуг финансово-кредитных организаций (за исключением пополнения электронных кошельков) — 43,4 миллиона операций на сумму 178,6 миллиарда сомов (67,3 процента от общего объема).

Пополнение банковских счетов составило 23,2 миллиона операций (17,6 процента) на 138,6 миллиарда сомов (52,3 процента).

Платежи в счет оплаты кредитов определены на уровне 1,2 миллиона операций (0,9 процента) на 6,1 миллиарда сомов (2,3 процента).
Другие банковские услуги составили 19 миллионов операций (14,4 процента) на сумму 33,9 миллиарда сомов (12,8 процента).

Платежи в пользу операторов мобильной связи зафиксированы на уровне 19,1 миллиона операций (14,4 процента) на сумму 7,6 миллиарда сомов (2,9 процента).


Платежи за государственные и коммунальные услуги составляют 6,9 миллиона операций (5,2 процента) на сумму 5,9 миллиарда сомов (2,2 процента).

Пополнение электронных кошельков увеличилось до 26,4 миллиона операций (20 процентов) на общую сумму 52,4 миллиарда сомов (19,8 процента).

Регулятор отмечает устойчивый рост безналичных расчетов, стимулируемый цифровизацией финансового сектора.

По данным НБ КР, 54 юридических лица имеют лицензию на деятельность платежной организации, а 53 юридических лица — на деятельность оператора платежной системы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342518/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали дропперов. Они продавали банковские карты неизвестным
В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело за умышленную передачу карты банка
Выпуск платежных карт с доступом к электронным кошелькам предлагает Нацбанк
Объемы растут. В КР все чаще предпочитают банковские карты наличным
Контролировать карты нерезидентов и выпущенные в приграничье будут в Казахстане
Выпускать электронные деньги и платежные карты будут не только банки
ОАЭ запустят свою систему банковских карт национальной платежной системы
Сколько несанкционированных операций с картами VISA было в КР — данные Нацбанка
Количество банковских карт в Кыргызстане за год возросло почти на 31 процент
Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД
Популярные новости
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;4&nbsp;сентября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
8 сентября, понедельник
09:05
Кыргызстанцы наблюдали редкое полное лунное затмение Кыргызстанцы наблюдали редкое полное лунное затмение
09:05
Почти 132 миллиона транзакций на сумму 265,2 миллиарда сомов проведено в КР
08:51
Джалал-Абад станет Манасом: Феликс Кулов поддержал идею переименования города
08:42
Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК
08:28
В Кыргызстане под электронным надзором находятся 855 граждан
7 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 сентября: днем еще жарко