Почти 132 миллиона транзакций на сумму 265,2 миллиарда сомов проведено в КР

Во втором квартале 2025 года через платежные организации проведено 131,9 миллиона транзакций на общую сумму 265,2 миллиарда сомов. Это на 58,7 миллиона транзакций (125,9 миллиарда сомов) больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные содержатся в материалах Национального банка Кыргызстана.

Значительная доля платежей зафиксирована в сфере услуг финансово-кредитных организаций (за исключением пополнения электронных кошельков) — 43,4 миллиона операций на сумму 178,6 миллиарда сомов (67,3 процента от общего объема).

Пополнение банковских счетов составило 23,2 миллиона операций (17,6 процента) на 138,6 миллиарда сомов (52,3 процента).

Платежи в счет оплаты кредитов определены на уровне 1,2 миллиона операций (0,9 процента) на 6,1 миллиарда сомов (2,3 процента).

Другие банковские услуги составили 19 миллионов операций (14,4 процента) на сумму 33,9 миллиарда сомов (12,8 процента).

Платежи в пользу операторов мобильной связи зафиксированы на уровне 19,1 миллиона операций (14,4 процента) на сумму 7,6 миллиарда сомов (2,9 процента).



Платежи за государственные и коммунальные услуги составляют 6,9 миллиона операций (5,2 процента) на сумму 5,9 миллиарда сомов (2,2 процента).

Пополнение электронных кошельков увеличилось до 26,4 миллиона операций (20 процентов) на общую сумму 52,4 миллиарда сомов (19,8 процента).

Регулятор отмечает устойчивый рост безналичных расчетов, стимулируемый цифровизацией финансового сектора.

По данным НБ КР, 54 юридических лица имеют лицензию на деятельность платежной организации, а 53 юридических лица — на деятельность оператора платежной системы.