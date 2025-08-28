В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело за умышленную передачу карты банка

В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело за умышленную передачу банковской карты. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. В МВД информацию подтвердили.

Фото пресс-службы МВД

Отмечается, что возбуждено первое уголовное дело по статье 209-1 «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива или SIM-карты» УК КР.

По данным ведомства, 11 августа в милицию с заявлением обратился житель Бишкека А.А. Он сообщил, что в одном из коммерческих банков неизвестные под предлогом продажи криптовалюты USDT завладели его средствами в размере 850 тысяч сомов и скрылись.

Заявитель перевел деньги по QR-коду на счет, оформленный на Ж. уулу М., 2006 года рождения. Установлено, что он за вознаграждение передал свою банковскую карту и доступ к интернет-банкингу неизвестным лицам.

Он был задержан и доставлен в следственную службу МВД. В отношении применили меру пресечения в виде электронного наблюдения.