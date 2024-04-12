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Экономика

Отказ от карт «Мир». Возможны контрсанкции как крайние меры

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала отказ от обслуживания карт «Мир» в нескольких странах. Это произошло во время представления годового отчета ЦБ РФ в Госдуме.

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Зампред комитета ГД по международным делам Ирина Роднина в ходе пленарного заседания указала на то, что банковские организации и платежные системы ряда государств после введения санкций Минфином США полностью либо частично отказались от обслуживания карт «Мир».

«В их числе не только страны дальнего зарубежья, но и формально дружественные России Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, — заметила она. — Какие меры планирует принять банк РФ для противодействия новым санкционным ограничениям с тем, чтобы минимизировать их последствия для граждан России и рассматривает ли ЦБ ответные меры по ограничению или запрету перевода денежных средств из РФ гражданами этих государств на родину?»

Как отметила глава Центробанка, «санкции на финансовый сектор России не только не прекращаются, а усиливаются».

«Несмотря на это, мы продолжаем диалог со странами дружественными по сохранению и развитию инфраструктуры и поиску альтернативных решений, — сказала она. — По известным причинам не буду раскрывать, какие альтернативные решения мы прорабатываем. Но мы объясняем нашим партнерам, что в наших взаимных интересах создавать такие работающие механизмы платежей. Они тоже заинтересованы в расширении турпотоков из РФ, переводах [денежных средств] трудовых мигрантов. Многие наши партнеры понимают, что это взаимный интерес. Обсуждаем возможную интеграцию наших платформенных решений».

Что касается ответных мер, то, по мнению Эльвиры Набиуллиной, «теоретически это возможно — и ограничения, и введение запретов».

«Но я думаю, что их нужно рассматривать как крайнюю меру в отношениях с государствами, если они не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных каких-то механизмов», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291326/
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