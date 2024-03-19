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Экономика

В Армении вводят ограничения на прием карт российской платежной системы «Мир»

Большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт «Мир». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на «ВТБ Армения».

Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков страны с 30 марта, исключение составит инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского «ВТБ»). Сейчас карты «Мир» работают в Армении и принимаются местными банками. О скором прекращении работы карт «Мир» в большинстве банков также говорит источник «РБК» на российском платежном рынке.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт «ВТБ» (Армения) это никак не отразится», — сказал представитель «ВТБ Армения».

Он добавил, что банк продолжает обслуживать карты «Мир» в полном объеме.

В феврале США ввели блокирующие санкции против оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) России. На момент введения ограничений карты «Мир», кроме Армении, работали (в зависимости от терминала; расплатиться ими можно было не везде) еще в Казахстане, Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Кыргызстане, Таджикистане и на Кубе. Но кыргызстанские банки значительно сократили функционал использования карт «Мир» в республике. Ранее о прекращении работ с картами «Мир» сообщал, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289353/
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