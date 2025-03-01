В конце 2024 года в Кыргызстане зафиксировано 256 несанкционированных операций с картами международной системы VISA. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

По информации регулятора, еще 39 несанкционированных операций зафиксированы с картами международной системы MasterCard и 202 — с использованием «Элкарт».

Их оценочная сумма составляет 6,8 миллиона сомов (0,002 процента) от общего объема операций с банковскими картами.

В НБ КР уточнили, что такие сведения получены в результате анализа данных, предоставленных коммерческими банками в рамках периодического регулятивного отчета о несанкционированных операциях в системах расчетов с использованием платежных карт.

Девять несанкционированных операций с использованием карт иностранных банков зафиксированы и в периферийной сети кыргызстанских банков на общую сумму 19,9 тысячи сомов.