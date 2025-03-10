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Власть

Выпускать электронные деньги и платежные карты будут не только банки

Законопроект, который предлагает разрешить платежным организациям выпуск собственных электронных денег в обмен на наличные или безналичные денежные средства с предоставлением возможности держателям электронных денег осуществлять операции с электронными деньгами, в том числе их погашение. Документ в третьем чтении одобрил комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

Кроме того, организациям, имеющим лицензии оператора платежной системы, хотят разрешить эквайринг банковских карт (НПС «Элкарт», МПС Visa и Mastercard), включая интернет-эквайринг в целях электронной коммерции, через POS-терминалы, в том числе виртуальные и мобильные POS-терминалы, наряду с использованием QR-кодов путем заключения договорных отношений с торгово-сервисными предприятиями по установке POS-терминалов/использованию QR-кодов и приему банковских карт.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что с 24 августа 2021 года одна из платежных систем в регулятивном режиме тестировала банковские операции. Тестирование признали успешным, и регулятивный режим в последующем продлевали два раза. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322273/
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