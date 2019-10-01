Депутат рассказал, как будет бороться с фейками в соцсетях и «лечить» парламент

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев рассказал 24.kg, как в Жогорку Кенеше будут бороться с фейками в соцсетях и поднимать авторитет парламента.

По его словам, работу высшего законодательного органа страны выставляют в дурном свете в социальных сетях «тролли».

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«Сегодня после заседания комитета по конституционному законодательству мы собрались и обсудили, как поднять имидж Жогорку Кенеша. В последнее время работу парламента, его авторитет выставляют в дурном свете фейковые аккаунты. Молчать неправильно. Многие нас обвиняют в коррупции. Если для справедливости посмотрим — кого ловят со взятками? Представителей исполнительной власти, но общественное мнение хотят повернуть против нас», — сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что люди верят ни президенту, премьер-министру или народным избранникам, а принимают за чистую монету вранье фейков из соцсетей, создавая новую идеологию. «С одной стороны, развитие соцсетей — это хорошо, свобода слова, высказывание своего мнения, доступная и мобильная информация. С другой — распространение недостоверных сведений набирает обороты. Скоро парламентские выборы, значит, во время выборной гонки будет лживая информация о кандидатах. Это настораживает», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

В закон о выборах необходимо внести соответствующий пункт, поскольку от фейков могут пострадать будущие кандидаты в парламент. Из-за них в Жогорку Кенеш могут попасть безграмотные люди. Бакыт Торобаев

Депутат считает, что надо вызвать «троллей» и экспертов в Жогорку Кенеш и развернуть дискуссию по поводу того, что нужно фейкам от депутатов. При этом нардеп подчеркивает: ограничивать свободу слова или как-то лимитировать комментарии и посты в соцсетях депутаты не собираются. «Предлагаю на следующей неделе собраться еще раз и обсудить этот вопрос, но с участием всех заинтересованных сторон», — отметил Бакыт Торобаев.