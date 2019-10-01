Контрацептивы, пробки, парацетамол. Что еще в Кыргызстане освободили от НДС

В парламенте Кыргызстана на заседании комитета по экономической и фискальной политике критикуют правительство за список лекарственных препаратов, освобожденных от НДС.

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По словам нардепа Гульшат Асылбаевой, в списке указаны витамины, парацетамол, контрацептивы, колпачки, цементная слепка, пробки, профилактические средства. «Это что — медикаменты, жизненно необходимые? Нет. Вы даже не знаете, что в перечне указали. В итоге бюджет теряет миллиард сомов, а наши пенсионеры не могут по льготной стоимости покупать лекарства в аптеках. Мы освобождаем от НДС, наверное, не для того, чтобы их фактическая стоимость поднималась в шесть раз? Правительству необходимо тщательно проработать список и с одобрения профильного комитета принимать его», — считает Гульшат Асылбаева.

С критикой выступил и Искендер Гайпкулов. Он заявил, что Минфин даже не в курсе, что есть долг перед Соцфондом в 375 миллионов сомов. «Вы нарушили Бюджетный кодекс, судя по вашему отчету об исполнении бюджета за 2018 год», — сказал парламентарий.

В итоге члены комитета отложили вопрос и решили дождаться министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву. Она находится в Ереване в составе делегации, участвующей в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета.