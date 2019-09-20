Маловодный период. Возможны импорт электроэнергии и отопление на газе

При необходимости Кыргызстан рассматривает возможность импорта электроэнергии и использования газа для отопления. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас идет работа над экономией воды в Токтогульском водохранилище. На сегодня там 12,5 миллиарда кубометров воды. Это меньше, чем в прошлом году. В кабмине связывают ситуацию с низким уровнем воды в реке Нарын.

«На 1 октября планируется, что объем воды в Токтогульском водохранилище составит 10,5 миллиарда кубометров. Это на 1,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. Если будет холодная зима, мы рассматриваем возможность увеличить нагрузку на ТЭЦ, поэтому угля больше закупаем. С другими государствами по импорту электричества работаем. При необходимости можем газ использовать для отопления. Но, думаю, до этого не дойдет», — заключил Кубатбек Боронов.