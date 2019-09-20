11:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Маловодный период. Возможны импорт электроэнергии и отопление на газе

При необходимости Кыргызстан рассматривает возможность импорта электроэнергии и использования газа для отопления. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас идет работа над экономией воды в Токтогульском водохранилище. На сегодня там 12,5 миллиарда кубометров воды. Это меньше, чем в прошлом году. В кабмине связывают ситуацию с низким уровнем воды в реке Нарын.

«На 1 октября планируется, что объем воды в Токтогульском водохранилище составит 10,5 миллиарда кубометров. Это на 1,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. Если будет холодная зима, мы рассматриваем возможность увеличить нагрузку на ТЭЦ, поэтому угля больше закупаем. С другими государствами по импорту электричества работаем. При необходимости можем газ использовать для отопления. Но, думаю, до этого не дойдет», — заключил Кубатбек Боронов.
Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии напомнили горожанам, что надо сделать перед началом отопительного сезона
В Кыргызстане обсуждают новую систему госуправления
Поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека будет «КонтактУглеПром»
Бишкекский городской реабилитационный центр полностью готов к зиме
Кубатбек Боронов: Кыргызстан выиграет от более глубокой региональной интеграции
Все школы Кыргызстана должны подключить к интернету до 1 июня 2019 года
Мэров городов — точек роста обязали разработать пятилетний план развития
Хвостохранилища в Кыргызстане рекультивируют за счет средств доноров
За год правительство не выдало ни одной лицензии на разведку месторождений
ТЭЦ города Ош накануне завершила отопительный сезон
Популярные новости
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Конфликт на&nbsp;границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание
Расходы замглавы Конституционной палаты вдвое превышают его официальный доход Расходы замглавы Конституционной палаты вдвое превышают его официальный доход
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!
Кыргызская компания получила золотую медаль на&nbsp;престижной выставке вин в&nbsp;Лондоне Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне