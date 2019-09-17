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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (188)

Премьер-министр КР встретился с жителями села Максат Баткенской области

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с жителями села Максат Баткенской области, где накануне произошел приграничный конфликт. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что решение вопросов границ и поддержка жителей приграничных сел являются для государства приоритетными, они стоят на особом контроле.

Вы живете в непростых условиях, ежедневно соприкасаясь с приграничными проблемами, порой возникающими сложными конфликтными ситуациями. Я благодарен вам за ваши стойкость, смелость, силу духа и терпение, за ваш патриотизм.

Мухаммедкалый Абылгазиев

Премьер-министр добавил, что решение приграничных вопросов — это не односторонний процесс. Он пообещал, что правительство усилит работу по делимитации и демаркации, чтобы как можно скорее согласовать все спорные участки и добиться максимально положительных сдвигов в этом вопросе.

«Мы направим все силы на решение проблем границ с учетом национальных интересов. Нужно признать, что подобного рода вопросы требуют глубоко продуманных мер, взвешенного подхода и времени. Они должны решаться только в конструктивном ключе, в условиях взаимного доверия и обоюдного учета интересов», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также посетил пограничный пост «Максат» и пообщался с личным составом. Глава правительства выразил соболезнования родным и сослуживцам погибшего при исполнении воинского долга военнослужащего отряда специального назначения «Бору» ГПС КР Равшана Муминова.

«К большому сожалению, так случилось, что в мирное время погиб наш военнослужащий, другие получили ранения. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — заметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также провел совещание с руководителями подразделений Пограничной службы, на котором подчеркнул необходимость урегулирования конфликта, снятия напряжения в приграничных районах, а также обеспечения отвода силовиков. В этой связи стороны проведут переговоры между уполномоченными делегациями двух стран.

Премьер также посетил школу имени А.Момунова в селе Эскоочу, куда эвакуировали жителей из зоны конфликта, и рассказал им о принимаемых мерах по решению вопроса об их возвращении домой.

Напомним, что накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По версии кыргызской стороны, таджикские пограничники первыми открыли огонь, обстреляв пограничные посты «Максат» и «Сай» на территории Кыргызстана.

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и 13 раненых, в том числе об одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.
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