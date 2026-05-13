Общество

14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 8, улица Медерова, дома 42, 42А;
  • 11.00-13.00 — улицы Ибраимова, дома 68, 70, 84, 86, 88А, 90-100, Киевская между улицами Ибраимова и Шопокова, Токтогула, дом 57, Шопокова, дома 99/1, 101, 101/1;
  • 13.00-17.00 — улица Суванбердиева, дом 102, жилмассивы «Кырман», «50га»;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Баба-Ата, Узун-Булак, Кок-Добо, Кейгал, Иманалиева), «Ак Орго» (улицы Кыбыла, Тогуз-Канат), отрезки улиц Горького, Пожарского, отрезки улиц Московской, Манаса, улица Исанова, дом 2А, жилмассив «Достук» (улица Керемет-1, дома 2/1, 3/1), села Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Участок, контуры № 580, 569), Байтик, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева, Фабричная, тупик Фабричный);
  • 9.00-19.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Горького, Пожарского, Минина;
  • 9.00-12.00 — улица Манаса, село Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая, Озгоруш);
  • 12.45-17.00 — улица Махатмы Ганди (плодобаза);
  • 9.00-13.00 — села Константиновка (улицы Цветочная, Новая), Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чун-Курчак, садовое товарищество «Весна», улица Аламединская, садовое товарищество «Ала-Тоо», улица Новостройка), жилмассив «Тунгуч» (улицы Ак-Кайын, 44 га);
  • 9.00-14.00 — село Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Кызыл Белес, садовое товарищество «Наука»);
  • 10.00-15.00 — село Гроздь (улицы Верхняя Атбаши, Пятилетка, Мелиораторов, Барак, Участок).
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улица Пржевальского), поселок городского типа Пристань, села Чельпек, Кара-Коо, Кажы-Сай, Тогуз-Булак, Бар-Булак, Тосор, Жениш, Липенка, Кичи-Жаргылчак.
3
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улица Аскарова), село Лахол;
  • 9.30-17.00 — село Конорчок;
  • 9.30-18.00 — село Чет-Булак;
  • 9.30-19.00 — село Кара-Булун.
4
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Центральная), Степное, Суусамыр (участок «Токойлу»);
  • 9.00-18.00 — село Кызыл-Дыйкан.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кемин (ОПОТиВ), села Кызыл-Суу (улица Капара Оторбаева), Каинды (улица Шайбеков).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Киргшелк (улицы Садовая, Победа, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица Сокулукская), Ак-Суу (улицы Есенина), Мураке, Сыйдалы, Кепер-Арык, Кыз-Моло (улица Октябрская).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Советская, Школьная), Панфиловка (кошары), Кумарык, Телман.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Гагарина, Западная), Новопавловка (жилмассивы «Ала-Тоо новостройка», «ТЭЦ-2» (улицы Тайлак Баатыра, Эгизбаев, Турдакуна Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Конавалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Мотукеева, Молодежная, Шарбашатская, Новая, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проетируемая), Достук, Джаны-Джер (улицы Первомайская, Апасова, Оторова, Правды, Ленина, Молодая Гвардия, Мира), Асылбаш (улицы Сураналы, Тоголок, Омурбека, Кашка-Суу, Шамши), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе);
  • 9.30-18.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи);
  • 9.30-17.00 — село Кызыл-Туу (улицы Бекбоева, Табышалиева, Якупбаева).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села станция Ивановка (улицы Ленина, Юбилейная), Нурманбет (улица Пушкина), Буденовка (улица Буденного).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Ленина, дома 348, 350, Колхозная, Саадаева, Зеленая, Киргизская, Веселая), село Кара-Добо (улица Какдыбай).
