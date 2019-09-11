Чему равен косинус? Кандидат в министры образования не смог ответить на вопрос

Кандидат на пост министра образования и науки Каныбек Исаков пообещал изменить школьную программу Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша. Депутаты рассматривают вопрос о его назначении. Накануне профильные комитеты поддержали его.
Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, чему равен косинус 60 градусов. Отметим, такой вопрос накануне задавали и пользователи соцсетей.
«Простите, но я специалист в области кыргызской филологии и не смогу вам ответить», — пояснил Каныбек Исаков.
Дастан Бекешев сказал, что вопрос был задан потому, что косинусы 60 градусов есть в школьной программе и никто не может понять и объяснить, зачем это нужно изучать школьникам.
«Да, я понимаю вас. Школьная программа будет оптимизирована и улучшена», — сказал Каныбек Исаков.
Другой депутат — Эмиль Токтошев подчеркнул, что в школах Бишкека сокращаются часы кыргызского языка, и посоветовал будущему министру обратить внимание прежде всего на это. Каныбек Исаков пообещал. Он также заверил нардепов, что проведет реформу в области образования и усилит борьбу с коррупцией в вузах.
Каныбек Исаков с 2011 года занимает пост ректора Ошского государственного университета.
Он родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.
Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.