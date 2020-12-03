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Власть

Депутат предложил присвоить ОшГУ имя экс-министра образования Каныбека Исакова

Ошскому государственному университету нужно присвоить имя экс-министра образования Каныбека Исакова. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жанар Акаев.

По его словам, экс-министр будучи ректором много сделал для учебного заведения.

«Каныбек Исаков открыл новые корпуса и факультеты, здания для студентов. Много кто видел деятельность Каныбека Исакова. В ОшГУ учатся студенты из стран дальнего и ближнего зарубежья, он стал центром научной деятельности», — сказал Жанар Акаев.

Экс-министр образования Каныбек Исаков умер в ноябре от пневмонии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175349/
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