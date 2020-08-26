Когда школы смогут работать в штатном режиме, рассказал глава Минобразования

Возможность поэтапного открытия школ и классов для учебы в штатном режиме рассматривается в Министерстве образования и науки. Об этом сегодня в прямом эфире радиостанции «Биринчи радио» сообщил глава ведомства Каныбек Исаков.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, то Минобраз не будет ждать начала второй четверти и приступит к возобновлению работы школ в обычном режиме, но поэтапно.

Чиновник уточнил, что классы будут открывать поэтапно, в каком порядке пока неизвестно.

Каныбек Исаков отметил, что в школах США и Германии, где дети приступили к занятиям в офлайн-режиме, зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Классы там стали закрывать.

«Вот мы думаем, если откроем, а дети заболеют? Это же наша ответственность», — сказал он.

Глава профильного ведомства также коснулся вопроса о частных школах. По его словам, поступает много обращений от родителей и руководителей этих образовательных учреждений с просьбой разрешить занятия.

Каныбек Исаков считает, что решение должно принять правительство. «Если детей в таком классе мало, если есть медицинский персонал, то можно, наверное, разрешить им работать? Однако кабмин считает, что требования для всех должны быть одинаковыми», — прокомментировал он.

В Кыргызстане на сегодня есть 139 частных школ.

Напомним, ранее чиновники приняли решение о том, что с 1 сентября в школах будут обучаться только ученики первых классов. Учащиеся 2-11-х классов в первой четверти нового учебного года продолжат учебу в дистанционном режиме.