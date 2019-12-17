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Общество

Обучение чиновников в Исламской академии оказалось неправдой. Комментарии

В Кыргызстане при участии Объединенных Арабских Эмиратов откроется Исламская академия. Как ранее отмечал министр образования Каныбек Исаков, в учреждении будут обучать самым главным постулатам ислама — состраданию, терпимости, доброте и милосердию.

Новость об открытии нового образовательного вуза вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Она последовала после того, как Каныбек Исаков также добавил, что в Исламской академии будут обучать руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Государственная комиссия по делам религий поспешила опровергнуть слова чиновника.

Деятельность Исламской академии не направлена на обучение религии государственных и муниципальных служащих.

По данным ведомства, она будет готовить специалистов в области религии с углубленным изучением ислама — кадры высшего профессионального образования; послевузовского профессионального образования; дополнительного профессионального образования в области исламской теологии. 

Основными задачами создаваемой Исламской академии являются:

  • предоставление высшего, послевузовского образования, подготовка специалистов и повышение академического потенциала в области теологии, религиоведения и смежных наук;
  • научно-исследовательская деятельность, проведение экспертных и аналитических работ в области теологии, религиоведения и других наук, а также распространение современных научных знаний в обществе и религиозных сообществах;
  • переподготовка и повышение квалификации религиозных деятелей с предоставлением общеобразовательных знаний в сфере социологии, права и смежных наук, а также углубленных знаний в сфере теологии и религиоведения.

Позже сообщение, размещенное на сайте главы государства, исправили. Теперь оно выглядит так:

Напомним, что соглашение о сотрудничестве по строительству Исламской академии Кыргызстана подписано в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты 12 декабря 2019 года.
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