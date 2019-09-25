Один не справится. Президент попросил поддержать нового министра образования

В парламент прибыли президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сегодня новый министр образования и науки Каныбек Исаков принес присягу. Сооронбай Жээнбеков поздравил его и выразил надежду, что Каныбек Исаков будет работать во благо народа.

«Очень много замечаний высказывалось в адрес этого министерства. Что касается качества образования, издания книг, то было очень много нареканий. С октября зарплата учителям увеличивается на 30 процентов, выделяется дополнительно финансирование на образование. Но, к сожалению, система образования не улучшается, как хотелось бы. Это все зависит от работы руководства министерства. Ответственность нового министра очень высокая. Как вы знаете, опыт работы в этой системе у него большой, в университетах работал. Однако один он не справится. Необходима наша общая поддержка. Образование — это будущее народа. Поэтому мы должны особое внимание уделить образованию. Все ветви власти должны устранять эти недостатки и поднять уровень. Надеюсь и верю, что новый министр будет добросовестно работать», — сказал глава государства.

Каныбек Исаков родился 4 июня 1969 года. Был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, что 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.