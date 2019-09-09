Комитет парламента поддержал Каныбека Исакова на пост министра образования

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Депутаты отметили реформы Каныбека Исакова на посту ректора Ошского государственного университета. «Во время ректорства Каныбека Исакова в ОшГУ привлекли $5 миллионов инвестиций. Это успехи только за последние 2-3 года», — отметил депутат Жанар Акаев.

Каныбек Исаков с 2011 года занимает пост ректора Ошского государственного университета.

Он родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.