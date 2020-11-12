От пневмонии скончался экс-министр образования и науки КР Каныбек Исаков

Скончался бывший министр образования и науки КР Каныбек Исаков. Об этом сообщил на своей странице в соцсети экс-глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.

По предварительным данным, Каныбек Исаков умер сегодня, 12 ноября. Ранее ему диагностировали пневмонию.

Каныбек Исаков родился 4 июня 1969 года в селе Жаны-Ноокат Ошской области. В 1987 году поступил в Ошский государственный университет на специальность «Кыргызский язык и литература».

В 1993 году начал научную деятельность преподавателем кафедры языкознания факультета кыргызской филологии ОшГУ, работал замдекана факультета кыргызской филологии (1997), помощником ректора по делам воспитания ОшГУ (1998), старшим преподавателем (1999), проректором по делам общественного воспитания (2000), доцент (2002).

В 2001 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук, а в 2011 — докторскую;

В 2005 году был назначен проректором по делам Государственного языка в ОшГУ, в 2006-2011 годах работал ректором в Ошском Государственном гуманитарном институте, затем — ОшГУ (до 2019 года)

С 11 сентября 2019 года по 14 октября 2020 года был министром образования и науки.