Поддерживать региональных и молодых предпринимателей призвал Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков принял председателей правлений Российско-Кыргызского фонда развития Эркина Асрандиева, ОАО «Гарантийный фонд» Малика Абакирова, ОАО «Айыл Банк» Бактыбека Шамкеева и ОАО «РСК Банк» Азизбека Оморкулова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, руководители рассказали об объемах финансирования проектов и выдаче льготных кредитов за семь месяцев 2019 года.

РКФР профинансировал 369 проектов на 4,5 миллиарда сомов, что в два раза больше, чем за тот же период 2018 года. Более 60 процентов кредитов направлено в регионы страны. Кроме того, Эркин Асрандиев рассказал о запуске в пилотном режиме программ по стартап-финансированию и снижению процентной ставки для субъектов малого и среднего бизнеса по сомовым кредитам до девяти процентов.

«Айыл Банк» за семь месяцев выдал 34 тысячи 757 кредитов на 7,7 миллиарда сомов, в регионы — 72 процента от общего числа. «РСК Банк» выдал 6 тысяч 908 кредитов на 4,8 миллиарда сомов. Объем кредитов в регионы — 74 процента.

Гарантийный фонд выдал 264 гарантии на 469 миллионов сомов. За счет гарантий банками выдано кредитов на 1,4 миллиарда сомов, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 156 процентов.

Фото пресс-службы президента

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость и в дальнейшем активно поддерживать предпринимателей и экспортоориентированные предприятия в регионах, финансирования стартапов молодых предпринимателей, выдачи быстрых кредитов посредством цифровых технологий.

Глава государства еще раз акцентировал внимание на необходимости направить финансовые ресурсы на создание перерабатывающих предприятий и дополнительных рабочих мест.