Жогорку Кенеш одобрил соглашение о выделении «Кыргызнефтегазу» $30 миллионов

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 4 февраля в третьем чтении приняли законопроект о ратификации кредитного соглашения «Первая программа развития устойчивого и инклюзивного роста».

Документ подписан между Кыргызстаном и Фондом международного развития ОПЕК 22 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения КР в качестве бюджетной поддержки выделяется $30 миллионов под 1,25 процента на 20 лет, из которых пять лет — льготный период.

Эти средства будут выделены ОАО «Кыргызнефтегаз» в качестве бюджетного кредита — на восемь лет под 1 процент годовых, четыре года — льготный период.