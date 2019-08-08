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Власть
Сюжет: Кризис в Бишкеке (13)

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша начнется сегодня после обеда

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша начнется сегодня после окончания заседания Совета безопасности. Об этом 24.kg сообщила вице-спикер парламента Аида Касымалиева.

По ее словам, собрано достаточно подписей для созыва внеочередного заседания.

«Более 40 депутатов находятся на рабочем месте. Торага Дастан Жумабеков вечером прибыл в город. Мы ждем окончания заседания Совбеза. Предварительно планируем в 14.00 начать сессию. На повестке дня информация соответствующих органов по ситуации в Кой-Таше», — рассказала Аида Касымалиева.
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