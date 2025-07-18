В Кыргызстане обновили список товаров, освобожденных от уплаты НДС

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в постановление № 196 от 4 октября 2021 года, регулирующее список специализированных товаров и оборудования, освобождаемых от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте для строительства энергетических установок на основе возобновляемых источников энергии.

Изменения направлены на создание условий для развития возобновляемой энергетики в стране.

В частности, в раздел «Прочее оборудование» добавлен новый пункт, включающий сварные трубы из стали с наружным диаметром 530 миллиметров и выше, устойчивые к высоким механическим нагрузкам и низким температурам.

Данное постановление вступит в силу через 10 дней.