Скачок цен на нефть. В ООН напомнили о ценности возобновляемой энергетики

Фото с сайта news.un.org. Отказ от ископаемого топлива – самый эффективный способ снизить антропогенное воздействие на климат

Скачки цен на энергоносители напоминают о ценности возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, нарушение глобальных поставок энергии ощущается по всему миру. Конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть и газ.

«Возобновляемая энергетика меняет правила игры. Солнечный свет не зависит от узких и уязвимых морских проливов, ветер дует без дорогостоящего военного сопровождения, спонсируемого за счет налогоплательщиков, а возобновляемая энергетика позволяет странам защищать себя от глобальных потрясений и не ввязываться в политику, построенную по принципу «прав тот, кто сильнее»», — цитирует служба исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймона Стила.

По его словам, возобновляемая энергетика отвечает на главные запросы европейцев: безопасность, хорошо оплачиваемые рабочие места, снижение расходов на жизнь и улучшение здоровья населения благодаря более чистому воздуху.

Зависимость же от ископаемого топлива подрывает национальную безопасность и суверенитет.

«Поразительно, что в ответ на текущий кризис некоторые предлагают удвоить ставку на саму причину проблемы и замедлить переход к возобновляемой энергетике, хотя очевидно, что она дешевле, безопаснее и быстрее внедряется. Эти предложения оторваны от реальности, потому что история показывает: кризисы, связанные с ископаемым топливом, будут повторяться снова и снова», — заявил Саймон Стил.

Отмечается, что в 2025 году ВИЭ обогнали уголь как главный источник электроэнергии в мире, а инвестиции в чистую энергетику превысили $2 триллиона. Это вдвое больше, чем инвестиции в ископаемое топливо.
