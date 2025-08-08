09:21
Условия для инвестирования в возобновляемую энергетику КР поможет создать Лондон

Новый проект по созданию благоприятных условий для инвестирования в возобновляемую энергетику начинают Кыргызстан и Великобритания. Об этом сообщает посольство королевства в КР.

Уточняется, что проект реализуется центром экспертизы по зеленым городам, инфраструктуре и энергетике (GCIE) МИД Британии. 

Участники разработают новую методику, которая позволит властям Кыргызстана оценивать размер государственных гарантий для потенциальных инвесторов в сектор возобновляемой энергетики и прогнозировать платежные обязательства по инвестициям. Также предусмотрено обучение госслужащих.  

Энергосектор КР сталкивается с растущими проблемами – отрасль значительно зависит от устаревших ГЭС, которые все более уязвимы к изменению климата. В результате страна сталкивается с растущим дефицитом электроэнергии, что приводит к необходимости импортировать ее из-за рубежа. Для решения этих проблем правительство планирует диверсифицировать генерацию, в том числе путем увеличения доли возобновляемых источников энергии как минимум до 10 процентов к 2027 году. Обладая значительным потенциалом солнечной, ветровой и малой гидроэнергетики, а также возможностью экспорта электроэнергии в рамках проекта CASA-1000, Кыргызстан может стать одним из региональных лидеров в зеленой энергетике, отмечается в сообщении.

«Центр экспертизы Великобритании работает со странами для ускорения устойчивого городского развития и создания надежной инфраструктуры. Это сотрудничество является ярким примером, как британский опыт может помочь Кыргызстану в создании благоприятной среды и разработке привлекательных для инвестиций проектов в области возобновляемой энергетики», — сказал посол Великобритании в Кыргызстане Николас Боулер.
